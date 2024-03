Raid dei vandali armati di spray. Montelupo, la stazione dei treni sotto attacco

Valdarno, 18 marzo 2024 – Ci risiamo. Nella notte tra sabato e ieri, la stazione di Montelupo Capraia, sulla ferrovia Firenze-Pisa, è stata di nuovo presa di mira da vandali. Pendolari esasperati. Nello specifico, si tratterebbe di quelli ‘armati’ di bomboletta spray che sono tornati a deturpare le pareti dell’edificio. Esattamente come alcuni giorni fa, quando sono stati scritti numeri a caratteri cubitali. In questi giorni era stata data una mano di colore che però non ha cancellato del tutto la serie numerica di cui nessuno sentiva il bisogno.

L’altra notte c’è stato il surplus, di nuovo segnalato alle autorità locali e alle forze dell’ordine dai fruitori dello scalo e denunciato ieri da Diego Crocetti, pendolare egli stesso e coordinatore comunale Forza Italia a Capraia e Limite. Tuttavia, Crocetti tiene a precisare: “Battaglie come questa per tenere in ordine la nostra stazione (ricordiamo: è Montelupo Capraia, ndr) non hanno colore, non hanno bandiera. È una battaglia di tutti i cittadini e dei pendolari in particolare. Troppo spesso, la stazione è presa di mira dai vandali, lasciata a sé. Eppure, le statistiche dicono che ogni giorno è frequentata da più di 500 persone. Dopo anni ed anni di richieste, la stazione era stata restaurata dalle Fs ed era stata installata la videosorveglianza. Poi, le telecamere sono state tolte, e siamo di nuovo a questo punto. Scritte sui muri, distributori di biglietti sfasciati".

L’ennesimo episodio, davvero, in tanti anni. A volte, vengono prese di mira le finestre, prese a colpi di pietra o di mazze. Da ultimo, piuttosto che stare a cambiare il vetro, una delle finestre è stata ‘sigillata’ con un nastro. Senza contare – e lo precisa proprio Crocetti in chiusura – i costi per le casse pubbliche di questi atti, costi che sono notevoli.