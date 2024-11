Vandali in azione in via Verdi, auto parcheggiata presa a calci

L’impronta del piede è ben impressa sulla carrozzeria dell’auto e lascia poco spazio all’immaginazione. Quello che si è consumato nella notte tra venerdì e sabato in via Verdi, nella zona residenziale di Empoli, è un atto vandalico in piena regola. "E non è il primo ai danni della nostra macchina", racconta la moglie del proprietario del mezzo entrato nel mirino del ’solito ignoto’. "Siamo già al terzo episodio – racconta chiedendoci di essere tutelata dall’anonimato –. In passato abbiamo trovato tergicristalli e antenne rotte, stavolta è andata addirittura peggio. Sembra incredibile, ma è successo tutto nel parcheggio sotto le finestre di casa. Non abbiamo sentito niente, ma forse è pure meglio così...". L’esasperazione è tanta. "Io la sera non esco più da casa da sola – aggiunge – perché in questa strada non ci sentiamo più al sicuro. è così ormai da tre-quattro anni che assistiamo a scene di spaccio di giorno e che capita di incrociare gente in stato di alterazione. Non è normale".