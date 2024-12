Valige creative. Buoni propositi per il nuovo anno

EMPOLILa fine dell’anno si avvicina e Palazzo Leggenda si appresta ad accogliere il 2025 proponendo una ricca settimana di iniziative per i più piccoli. Si parte giovedì 2 gennaio alle 17 con le "Valigette creative", laboratorio dedicato ai buoni propositi per il nuovo anno: servirà tutto il necessario per affrontarlo con la giusta allegria. Così sarà realizzata una piccola valigetta dove mettere le cose belle che ha lasciato il 2024, senza dimenticare di fare spazio per tutte le sorprese che ha in serbo il nuovo anno. L’attività è dedicata a bambine e bambini dai cinque ai dieci anni di età. Venerdì prossimo alla stessa ora toccherà invece a "Le letture sotto i baffi… ghiacciati!", dove un misterioso lettore allieterà i piccoli partecipanti con chitarra e chissà quali altri strani strumenti musicali, presentandosi in veste invernale con i baffi tutti ghiacciati. Un pomeriggio di letture e laboratori per bambini e bambine dai quattro agli otto anni. Infine sabato 4 gennaio, alle 10.30, ecco i Baby m-Assaggi, letture per bambine e bambini da diciotto a trentasei mesi su prenotazione, mentre alle 16.30 spazio a "Dal libro al fare: Le scarpe della befana". La befana ha infatti perso le sue scarpe ed ora è in viaggio per trovarne di nuove nel mondo delle fiabe e farà tappa proprio a Palazzo Leggenda. Per aiutarla a ripartire, serviranno scarpe magiche e calze colorate ispirate dai mondi fiabeschi attraversati dalla simpatica vecchietta. L’attività è adatta a bambine e bambini dai cinque ai dieci anni di età. Per partecipare a tutte le iniziative di Palazzo Leggenda è consigliata la prenotazione, che è possibile effettuare telefonando al numero 0571 757873 o scrivendo a [email protected]. Inoltre il 31 dicembre la biblioteca sarà aperta solo dalle 9 alle 13 e anche i punti prestito esterni saranno chiusi nel periodo delle festività: Casa della Memoria fino al 7 gennaio compreso, il Centro Giovani Avane fino al 6 gennaio e riapertura il 7 gennaio e il Punto Prestito Bibliocoop fino al 7 gennaio compreso.