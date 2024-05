Uomo e natura. Una complicata convivenza

CERTALDO

La dimensione duale uomo-natura è ciò che ha ispirato la mostra personale di Caterina Tosoni "Double Vision", che verrà inaugurata sabato prossimo alle 17.30 negli spazi storici di Palazzo Pretorio a Certaldo Alto. Da oltre venti anni l’artista indaga il rapporto uomo-natura, alla ricerca di possibili forme di integrazione e contaminazione per una convivenza "pacifica". Una trentina le opere in esposizione, oltre a quattro installazioni site-specific, rimodulate appositamente per gli spazi di Certaldo. Il susseguirsi dei lavori nelle sale non segue un ordine cronologico, ma tematico, sviluppato per affinità e assonanze.

Dal tema dell’inquinamento delle acque alla riflessione su quanto il paese di nascita determini le opportunità riservate ad ogni individuo, sebbene tutti viviamo sulla stessa Terra e nella stessa Galassia. Fino al presente dell’arte nell’era della plastica. Sono inoltre esposte tre opere inedite della serie Rivelazione, realizzate in acciaio Corten, materiale plastico e smalto. Il percorso della mostra è completato da tre ulteriori installazioni dedicate all’Umanità calpestata da tutte le guerre. Con la sua ricerca, l’artista non intende demonizzare la plastica – oggetto dell’ingegno umano e materiale del secolo, capace di dare rappresentazione alla quotidianità – ma sottolineare l’importanza di un corretto smaltimento, nel rispetto dell’ambiente e di tutte le forme di vita, alla ricerca di una possibile situazione di integrazione e equilibrio.

"Seconda mostra della rassegna Certaldo Arte 24 – spiega la curatrice Francesca Parri – Double Vision va ad ambientarsi in modo armonioso nelle sale di Palazzo Pretorio, creando un netto contrasto con il passato e allo stesso tempo un dialogo profondo con un luogo antico e ricco di storia. Colore, materia, rigore, caos e stupore sono le prime sensazioni che scaturiscono alla vista delle opere, intrise dal forte messaggio dell’artista per il rispetto per l’ambiente e all’invito a connettersi con la natura".