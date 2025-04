Uno spazio ad hoc, idea da 80mila euro

Si intitola “Faccio musica anch’io“ e ha come obiettivo la creazione di uno spazio con docenti che insegnano musica a persone con disabilità. Uno spazio polifunzionale che permetta lo svolgimento di attività musicali e di progetti educativi e che preveda al suo interno anche un magazzino per ospitare, dopo gli acquisti, materiali come costumi, strumenti e allestimenti necessari per la realizzazione di spettacoli musicali.

Ecco l’obiettivo dell’associazione culturale Il Contrappunto (nella foto il presidente e direttore Damiano Tognetti), che ha lanciato l’idea nel segno della musica, della formazione e dell’inclusione. Il progetto rientra fra quelli sostenibili con l’Art Bonus, uno strumento che consente un credito di imposta, pari al 65 per cento dell’importo donato, a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano.

Serviranno 80mila euro per trasformare questo sogno in realtà; ad ora la somma raccolta ammonta a 30mila euro, la raccolta fondi è ancora aperta. C’è bisogno dell’aiuto di tutti. Chi volesse contribuire a diffondere la promozione della cultura e dell’educazione musicale, con la costituzione di una vera scuola-accademia dell’opera lirica a Empoli, rivolta a giovani musicisti, potrà cercare sul sito dell’Art Bonus la pagina dedicata all’associazione Il Contrappunto e fare la sua donazione.