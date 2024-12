Uno sguardo per comunicare. L’azienda e la preziosa innovazione in dono ai bimbi con disabilità

Comunicare, studiare o anche lavorare tramite il solo utilizzo degli occhi. C’è una tecnologia preziosa che può regalare ai bambini con difficoltà fisiche, disabilità intellettuali, paralisi cerebrali e altri tipi di malattie invalidanti, la possibilità di esprimersi. E’ il puntatore oculare, un dispositivo che monitora e registra i movimenti degli occhi utilizzando tecnologie come l’eye-tracking per determinare la direzione dello sguardo di una persona. Ed è questo il pacco regalo che l’Elettrica Spa ha fatto recapitare ai piccoli dell’associazione Amici di Elia Aps, di San Miniato.

L’azienda empolese - che dall’86 si occupa di commercio all’ingrosso di materiale elettrico e che ha sede al Terrafino - ha aderito all’invito del Lions Distretto 108LA Toscana a sostenere un importante progetto della onlus. Amici di Elia infatti si dedica a supportare la disabilità con molteplici percorsi terapeutici, riabilitativi e rieducativi: l’obiettivo è alleviare il carico sulle famiglie, rispettando i tempi, i modi e le esigenze di ciascun bambino. E così grazie alla donazione di Natale dell’Elettrica (per un importo pari a settemila euro), la onlus ha potuto acquistare un ausilio essenziale: il puntatore oculare Alba Eye Gaze.

La struttura tecnologica, completa di laptop touch screen 14 pollici, staffa universale e piastra con braccio per carrozzina/scrivania consente ai bambini di scegliere i comandi semplicemente guardando lo schermo del computer e soffermandosi su un punto preciso, con la possibilità di selezionare un interruttore. Si tratta di una tecnologia spesso impiegata in ambito scientifico, medico, e nell’interazione uomo-macchina per migliorare l’utilizzo di display, dispositivi e applicazioni per poter comunicare meglio con l’ambiente circostante. Il puntatore oculare sarà un aiuto concreto per i bambini seguiti dall’associazione di San Miniato, "cercando di alimentare in ognuno di loro quella scintilla in grado di stimolare ogni giorno la forza e la voglia di incrementare le loro capacità".

"Il supporto per Amici di Elia Aps è soprattutto condivisione dei loro valori, del loro impegno nel migliorare la qualità della vita dei bambini - ha dichiarato Andrea Criachi (nella foto in alto a destra), della famiglia proprietaria dell’azienda empolese - Non c’è niente di più importante, anche pensando all’impegno sociale delle imprese. Sta nel vero spirito del Natale sostenere chi cerca di superare le difficoltà di ogni giorno". Non è la prima volta che il Natale diventa per l’Elettrica un’occasione per offrire una qualità di vita migliore ai piccoli più sfortunati. Grazie alla generosità dei suoi lavoratori, nel dicembre 2023 l’azienda ha investito in solidarietà facendo il più utile dei regali. I dipendenti della ditta rinunciarono ai regali aziendali per aiutare il prossimo. L’importo altrimenti dedicato ai regali natalizi fu devoluto al progetto di ristrutturazione e realizzazione completa del primo Hospice Pediatrico della Toscana, Casa Marta. Nel Natale 2022 la somma raccolta aveva invece dato una nuova speranza di vita ad Adriel e Jude, 4 e 2 anni, due cuori bisognosi di cure urgenti. Operazioni impossibili nei loro Paesi d’origine, la Nigeria e l’Uganda. Una possibilità che l’Elettrica aveva finanziato. Oggi, un altro gesto d’amore, con una parte del budget destinato ai regali per i clienti, dirottato su una nobile causa.

Ylenia Cecchetti