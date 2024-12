Unione, approvato il bilancio. Oltre 13 milioni di euro per il sociale

Empoli Polizia municipale dell’Unione da potenziare, più impegno sul settore socio-sanitario: si è tenuta l’ultima seduta del consiglio dell’Unione, nella quale sono stati approvati la nota d’aggiornamento al Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione, coi voti favorevoli della maggioranza Pd Centro Sinistra per l’Empolese Valdelsa e Civica Gambassi Terme.

Il presidente, Alessio Mugnaini, ha sottolineato i "contributi dall’esterno per alzare la qualità dei servizi". Sono state inoltre rinnovate convenzioni fondamentali per l’erogazione dei servizi, in particolare con la Sds Empolese Valdarno Valdelsa nonché quelle relative alle attività di protezione civile. Sono stati confermati i piani di assunzioni che riguardano la Polizia Municipale (che arriverà a contare 97 unità, il massimo disponibile secondo i vincoli vigenti) e previsti nuovi innesti sui servizi amministrativi e sociali. È stato inoltre confermato lo stanziamento sul sociale (oltre 13 milioni complessivi) e rinnovato l’impegno in tema di protezione civile e di valorizzazione del territorio tramite l’offerta turistica. In particolare, il servizio della Municipale viene rafforzato sia a livello di personale che tecnico, con la riorganizzazione dei comandi territoriali e il rafforzamento della collaborazione con le altre forze dell’ordine, dei servizi serali e del nucleo droni. Spesa sociale: si conferma l’integrazione con risorse proprie del contributo regionale per il sostegno agli affitti e gli stanziamenti destinati all’erogazione dei servizi socio-assistenziali tramite la Sds. "Tutto questo avviene in un momento in cui da parte del Governo Meloni arrivano solo tagli ai finanziamenti per gli enti locali", spiega Giorgio Benassi, capogruppo di Centro sinistra per l’Empolese Valdelsa-Pd.

Dura la posizione del gruppo di FdI che ha deciso di non partecipare ai lavori: "Non possiamo non notare che appare evidente come sulla questione dell’accorpamento del Gonnelli il chiaro indirizzo politico dato dall’ultimo consiglio dell’Unione con tanto di votazione, alla quale si erano aggregati i diretti interessati, sia stato smentito dai nostri rappresentanti in quota Pd in consiglio metropolitano, che differentemente dal centrodestra non hanno votato contro l’accorpamento, preferendo non partecipare alla votazione, cosa che invece avevano fatto nel consiglio dell’Unione. Un gesto che tradisce, oltre che lo stesso indirizzo della segreteria politica locale, e i loro colleghi sindaci dei territori interessati, anche tutto il circondario".

Andrea Ciappi