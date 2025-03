Un’incubatrice e due ventilatori alla Pediatria del San Giuseppe

EMPOLI

Ancora una donazione da parte della Fondazione LaborPro alla Pediatria dell’ospedale San Giuseppe. Dopo l’ecografo donato poco meno di un anno fa al reparto diretto da Roberto Bernardini, arrivano un’incubatrice e due ventilatori per neonati con difficoltà nella respirazione autonoma. La culla termica di ultima generazione offrirà al neonato che ha difficoltà ad adattarsi all’esterno e necessità di essere riscaldato, un ambiente adeguato in isolamento e sicurezza. Insieme al direttore della Pediatria, i rappresentanti di LaborPro sono stati accolti dalla direttrice dell’ospedale Francesca Bellini insieme, per Labor Pro, al presidente Claudio Bruccoleri, a Simone Bruccoleri, ad Alessandro Bruccoleri, a Francesco Calamai e a Fabrizio Nannini. La Patologia neonatale dispone di apparecchiature per l’assistenza respiratoria del neonato pretermine e a termine garantendo assistenza ai nati con peso superiore a 1500 grammi e età gestazionale superiore alle 32 settimane.