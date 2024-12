Un’impresa ricettiva cerca una receptionist

Impresa ricettiva nel comune di Certaldo ricerca un/a receptionist da inserire nel proprio personale. La figura ricoprirà numerose mansioni. Nello specifico si occuperà della comunicazione interna ed esterna della struttura, dalla gestione di mail e telefonate, all’accoglienza clienti e prenotazioni per agriturismo. Al candidato/a sono richieste ottime capacità comunicative e relazionali. È offerto un contratto di lavoro a tempo determinato, in modalità part time, su turni. Potrebbe essere richiesta disponibilità a lavorare anche nel fine settimana. Non è invece necessario avere esperienza pregressa nella mansione o simili. Sono necessarie buone conoscenze informatiche e una buona padronanza della lingua inglese. E’ preferibile che il/la candidato/a sia a conoscenza di un’ulteriore lingua, oltre l’italiano e l’inglese. La figura deve essere in possesso di patente B e di mezzo proprio, per raggiungere in autonomia il luogo di lavoro. Per candidarsi alla posizione è necessario accedere al portale di Toscana Lavoro (www.lavoro.regione.toscana.it) entro il 9 dicembre.