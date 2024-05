Un’estate di divertimento. Giochi d’acqua e letture. Boom di offerte estive

Boom di offerte per l’estate dei bambini e delle bambine. L’amministrazione comunale si era posta l’obiettivo di sostenere e garantire nel mese di luglio la realizzazione sul territorio comunale e nei Comuni limitrofi delle attività estive ricreative per i bambini e le bambine della fascia di età 3-11 anni, che abbiano frequentato le scuole dell’infanzia e primaria. Così il Comune ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse (scaduto il 12 maggio) finalizzato all’individuazione di soggetti interessati all’organizzazione e gestione delle attività. Molte e variegate le proposte ricevute. Vediamole. L’Asd Alabhoquerce con sede a Querce propone: "Vivi la natura con i tuoi occhi" dal 10 al 31 luglio con orario 8-14 (contatti: 3311677464o mail a [email protected]). Il G.s. Folgore pallacanestro Fucecchio propone: basket, pallavolo, disegno e pittura, piscina, calcio, pesca, giochi d’acqua dal 10 al 26 luglio in orario 8-13 (contatti: 0571 261894).

L’associazione Fucecchio Turismo ha strutturato la seguente proposta: "A piedi nudi nel parco" in orario 8,30-18 dal primo al 28 luglio (contatti 348 8284785 - [email protected]). Invece il piccolo principe soc. coop. onlus offre: "Estate 2024: immersi in natura" dal primo al 26 luglio con orario 8,30-12.30 (contatti 339 7699681 - [email protected]). Poi c’è l’associazione jumping con laboratori, gite e aiuto compiti dal 10 luglio al 2 agosto e dal 2 settembre a inizio scuola (contatti 338 8426773 – 347 3198376). Si può fare tennis e attività motorie con la Junior tennis school asd (info 370 7173809 - 393 8626184). "Gioca, scopri, crea!" è l’offerta de La Calamita dal 10 al 26 luglio (contatti 366 4121229).

In campo anche La giostra soc. coop. sociale onlus attività ludiche e laboratoriali come circo, baby dance, mago (info 0571 21434). Letture e laboratori, giochi d’acqua e di società per giugno e luglio alla libreria Blume in orario 9.15-12-30 (contatti: 0571 1724269). Poi c’è il centro estivo di Shalom (contatti: 347 5508586). Ma si può fare anche pesca, tiro con l’arco, beach volley, giochi all’aperto, avvicinamento ai cavalli, con Riddarte (info 327 5342863). Oppure gioco, sport, avventura con la Uisp (contatti 392 9818534). Infine scuola di calcio con Ac giovani Fucecchio 2000.