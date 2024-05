Un’esperienza (anche) sostenibile. Aiuti speciali alle famiglie numerose: "Più figli si hanno, più si risparmia"

Tra i cartelloni più ricchi per l’estate dedicata ai bambini e ai ragazzi c’è quello che arriva da Montelupo Fiorentino dove sono addirittura otto i centri estivi tra i quali le famiglie potranno scegliere. La novità? Sta nella sostenibilità, soprattutto per le famiglie più numerose. In sostanza, più figli hai, meno spendi. L’amministrazione comunale ha deciso di prevedere un rimborso per chi iscrive più figli. Per le fasce Isee fino a 50mila euro, ci sarà uno sconto del 50 per cento della quota del secondo figlio. Dal terzo figlio in poi invece, spetta un 100 per cento di rimborso. In sostanza, l’iscrizione è omaggio.

"Un intervento – ha spiegato Simone Londi, assessore con delega a scuola e politiche giovanili – che riflette l’impegno nel promuovere il benessere e l’educazione dei più giovani, garantendo un accesso agevolato per le famiglie con più figli". I rimborsi (il modulo è sul sito del comune, per presentare la domanda c’è tempo fino ad agosto) possono essere richiesti per qualsiasi centro estivo organizzato in coprogettazione con il Comune. E sono tanti; tre soltanto quelli ad indirizzo sportivo.

“Immagina… l’estate con indaco“ (dai 4 ai 6 anni) si concentra, dal 1 al 26 luglio alla scuola Rodari, sul tema dell’immaginazione e delle storie. C’è poi la settimana del centro estivo in fattoria (dai 7 ai 9 anni, dal 17 al 21 giugno), una vera immersione in natura. All’Archaeology Camp i bambini potranno giocare dal 24 al 28 giugno tra il parco dell’Ambrogiana e il Museo Archeologico, imparando l’inglese. Fino al 2 agosto la Pubblica Assistenza propone l’Officina delle idee per i piccoli dai 6 ai 10 anni, mentre i bimbi della scuola dell’infanzia potranno combinare divertimento e attività fisica in “Gioco, sport, avventura“ a cura di Uisp Empolese Valdelsa, che si svolgerà tra la scuola dell’infanzia Torre, il centro storico, l’Ambrogiana e la piscina di Empoli dal 1 luglio al 2 agosto.

I prezzi? Si va dai 127 euro a settimana per orario lungo (8.30 – 16.30) e 105 per il corto (fino alle 14), ai 175 per la settimana in fattoria didattica (8.30-17).

La Pubblica Assistenza offre la soluzione più economica con 115 euro a settimana (ma 20 di quota assicurativa) e riduzione a 100 euro se a frequentare c’è anche un fratellino o una sorellina. E non è tutto. Torna il Campus estivo (completamente gratuito) per ragazzi dai 15 ai 20 anni. Obiettivo, offrire agli adolescenti momenti di riflessione, condivisione e formazione esplorando il Monte Amiata e i suoi dintorni. I posti disponibili sono 20, riservati ai residenti a Montelupo Fiorentino. Iscrizioni e info allo 0571 1590355.

Y.C.