Una serata con gli ortolani coraggiosi

Per l’ottavo anno consecutivo la Cooperativa Sinergic@ organizza una serata in sede a cura degli Ortolani Coraggiosi. L’appuntamento è per il primo agosto. In programma una cena con intrattenimento musicale a base di piatti e cocktail preparati con i prodotti della cooperativa. Il tutto con lo scopo di raccogliere fondi per il progetto "Ortolani Coraggiosi" e sensibilizzare la comunità sulle problematiche delle persone adulte affette da autismo ed altre patologie psichiatriche.

Il progetto, infatti, è riuscito, attraverso la produzione e la vendita di ortaggi, a creare posti di lavoro per otto ragazzi con autismo e oltre dieci persone con altri disturbi psichici. Gli ortaggi prodotti dalla Cooperativa Sinergic@ sono coltivati interamente nei terreni di Fucecchio e San Miniato, secondo metodi genuini e naturali. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al numero 329 1411414.