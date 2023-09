Una serata con canzoni antifasciste

CASTELFIORENTINO

Buona musica e buon cibo in compagnia. Cambia l’evento, ma non la formula delle serate organizzate a Castelnuovo d’Elsa dalla Corte degli Accorti. Il nuovo appuntamento è per domenica prossima alle 18.30 con il “CoroSoccorsO“. Può sembrare uno scioglilingua, ma si tratta semplicemente di un coro nato spontaneamente a Londa e formato da persone senza particolare formazione musicale e artistica, ma fortissimamente motivate: “soccorso“ perché prima di tutto si sono soccorsi a vicenda, una sorta di autoterapia dello stare insieme. Il loro repertorio riguarda esclusivamente canzoni antifasciste perché, come sostengono, "Le canzoni non cambiano il mondo, ma possono denunciare l’ingiustizia". Il direttore artistico di questo interessante esperimento social-musicale, o come si definisce lui stesso il “bidello“ del coro, è Daniele Trambusti. Insomma, quella di domenica 24 settembre si preannuncia come una serata all’insegna delle risate, della riflessione e della buona compagnia, dove dopo aver assistito al ’piccolo’ concerto, si potrà anche mangiare in compagnia con la padrona di casa, Chiara Riondino, i coristi e tutto il pubblico che vorrà intrattenersi per scambiare opinioni e pareri sull’evento e non solo. Per informazioni o prenotazioni è possibile scrivere una email all’indirizzo [email protected].