Una serata alla sagra della zuppa Tra musica, prelibatezze e sociale

La sagra è divertimento, tanta bella musica, piatti prelibati, serate d’allegria e spensieratezza. Ma è anche impegno sociale. Quella di giovedì sera è stata l’occasione per sensibilizzare la cittadinanza presente alla storica sagra della zuppa di Massarella sulla figura dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità. L’iniziativa – si apprende da una nota dell’Asl – è stata organizzata dall’assistenza infermieristica del territorio empolese, diretta dalla dottoressa Loriana Meini in collaborazione con il Comune di Fucecchio, alla presenza del sindaco Alessio Spinelli.

Al punto informativo è stato illustrato il ruolo di questa figura professionale, il percorso di presa in carico da parte di alcuni dei 6 infermieri di famiglia e di comunità attivi nei territori del Comune di Fucecchio. E’ stato inoltre possibile effettuare misurazioni della pressione arteriosa, il livello di saturazione e una simulazione del corretto lavaggio delle mani con l’utilizzo del box educativo, uno strumento aziendale che emana una luce ultravioletta per evidenziare l’igiene delle mani pre e post igienizzazione. Poi la festa che resta un’occasione per gustare la tradizionale zuppa di pane contadina, insieme ad altre specialità della cucina toscana.

La storica sagra della zuppa, alla sua 52esima edizione,è tornata anche quest’anno con una line up piena di nomi conosciuti e di artisti sulla rampa di lancio. La sagra si svolge in piazza 23 agosto a Massarella, è iniziata il 6 agosto e siamo ora al rush degli appuntamenti finali. Ogni sera spettacoli a ingresso gratuito e il Reality Bites Festival. La sagra termina questo fine settimana. Stasera la scena sarà tutta per Bee Bee Sea, Ray Daytona & Googoobombos. Quindi Aftershow Dj set. Domani sera il canzoniere di Lucio Battisti con Leo Pari (ThegiornalistI), Gianluca De Rubertis (Il genio), Dario Ciffo (afterhours), Lino Gitto (The winstons) e Nicolas Zullo.