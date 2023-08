Una domenica da turista La star del cinema a passeggio nel borgo fra shopping e cultura

La città di Leonardo ha stregato gli attori di Hollywood. O almeno così sembra, a giudicare dall’ultima star di caratura internazionale che è arrivata a visitare il Museo Leonardiano, fare un po’ di shopping e gustare le prelibatezze della cucina locale. Dopo Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire, infatti, domenica a Vinci è arrivata Jennifer Garner, indimenticabile protagonista della serie cult dei primi anni Duemila, “Alias“, ed eroina di altri film campioni d’incassi come “Elektra“ e “Pearl Harbor“ o pluripremiati dalla critica come “Dallas Buyers Club“. Nella sua giornata vinciana, la ex moglie dell’attore e regista Ben Affleck era accompagnata da alcune amiche. Cappello a tesa larga per proteggersi dal sole e sandali comodi per camminare, la Garner ha visitato il Museo Leonardiano e poi si è concessa una passeggiata nelle strade del centro storico, prima di fermarsi al ristorante La Torretta. La 51enne interprete di film d’azione e commedie romantiche, ora anche produttrice cinematografica, ha avuto il tempo di sostare nel negozio della Pro Loco ’I tesori di Vinci’, situato in posizione strategica davanti al Museo e perfetta vetrina della produzione enogastronomica locale. Aiutata da Niccolò Di Vilio, il volontario al lavoro che l’ha riconosciuta appena entrata in negozio, Jennifer Garner ha curiosato un po’ e alla fine è uscita portando con sè due bottiglie di vino rosato. Ma I tesori di Vinci non sono stati gli unici a godere della simpatia di Jennifer, che si è fermata per un po’ di shopping anche alla Bottega dei Maestri, conquistando con il suo charme la proprietaria Rachele, che l’ha definita “bellissima e molto gentile“. Il sindaco Torchia, invece, non è riuscito a incontrarla.

"Mi hanno avvertito della sua visita – racconta Giuseppe Torchia – quando era già andata via. Sono comunque molto contento che questi artisti statunitensi di fama internazionale vengano a vedere la nostra città e conoscere i luoghi di Leonardo. Questo ci fa ben sperare per un ulteriore potenziamento dei flussi turistici in arrivo dagli Stati Uniti. E significa, comunque, che la nostra politica di promozione sta andando bene".

Fran.Ca.