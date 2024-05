L’impegno del sottosegretario: "Sostegno alle aziende agricole". La Pietra visita imprese e cantine

Sostegno all’agricoltura, turismo e sviluppo futuro di Vinci. Sono stati i principali argomenti affrontati ieri, durante la visita del sottosegretario all’Agricoltura Patrizio La Pietra e del capogruppo regionale di Fratelli d’Italia Francesco Torselli. Accompagnati dal candidato sindaco di centrodestra Alessandro Scipioni, hanno visitato le Cantine Leonardo e incontrato imprenditori e commercianti del territorio. "Questo governo si è mosso per dare una mano alle aziende agricole, prevedendo una moratoria relativa ai mutui per chi avuto un calo di fatturato del 2023 – ha detto il sottosegretario La Pietra – aggiungo che Ismea metterà risorse per garanzie dirette pensate per le imprese che ne hanno bisogno per i rapporti con le banche. E che abbiamo firmato un protocollo con l’Istituto San Paolo in merito a linee di credito da 20 miliardi per le aziende agricole". Il territorio vinciano del resto è stato fra i più colpiti nell’Empolese Valdelsa dall’alluvione dello scorso novembre. E Torselli, candidatosi alle europee, ha elencato gli impegni che il proprio partito intende assumere.

"L’Europa deve trasformarsi in una opportunità per le nostre nostre attività produttive. Fratelli d’Italia si sta battendo contro il cosiddetto "Italian Sounding" e la concorrenza sleale proveniente soprattutto dai Paesi extraeuropei, portando avanti politiche di sostegno al settore agroalimentare – ha affermato – ad inizio mese il ministero dell’Agricoltura ha stanziato oltre 90 milioni di euro a sostegno del settore vitivinicolo. Fratelli d’Italia continuerà a battersi per tutelare la produzione vinicola toscana, come quella che troviamo nel Comune di Vinci". Perché secondo Scipioni agricoltura, turismo e commercio sono tematiche interconnesse, necessarie per la crescita. "Un incontro senz’altro proficuo: favorire lo sviluppo delle aziende agricole nel nostro territorio deve essere una priorità Vogliamo far riprendere vigore al commercio – ha concluso - e creare nuove opportunità di sviluppo per gli imprenditori e per quei giovani che abbandonano le piccole realtà in quanto incapaci di dare loro concrete risposte lavorative. Impegnandoci anche ad incentivare il turismo stanziale nel territorio: Vinci non deve più essere considerata una meta di passaggio, ma una località ambita in cui trascorrere il proprio soggiorno. Sotto molteplici aspetti".