Empolissima, lo shopping delle occasioni

EMPOLI

Tutto pronto per un’altra edizione di Empolissima. Inizialmente programmato per domenica scorsa, il mercato primaverile invaderà domani, dalle 8 alle 20, le vie del centro. La data è stata posticipata su richiesta di Confesercenti Empoli per esigenze organizzative legate alla concomitanza con altre iniziative. Come sempre per lo svolgimento dell’iniziativa verranno adottate alcune modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta, compreso l’utilizzo delle rastrelliere per le biciclette di piazza della Vittoria (tratto antistante la sede del MPS e dell’esercizio commerciale "Casa del bambino") e di via Salvagnoli, che sarà vietato dalle 6 alle 24 e comunque fino al completo spazzamento meccanico delle strade.

Nella stessa fascia oraria nell’intera area a Zona a Transito Limitato divieto di transito e divieto di sosta per tutti i veicoli. Saranno interessate anche via Pievano Rolando, all’intersezione con piazza Guido Guerra, via Tinto da Battifolle, via Socco Ferrante, via Salvagnoli, tratto compreso tra via Battifolle e via Ridolfi, e piazza della Vittoria. Inoltre in via Roma, tratto compreso fra piazza della Vittoria e via Giovanni da Empoli, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata, così come in via Curtatone e Montanara, lato destro, via Fratelli Rosselli, da piazza della Vittoria a via Bonistalli.