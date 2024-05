Festa all’insegna della solidarietà

Quando la diversità fa rima con solidarietà. Torna anche quest’anno l’appuntamento con il ’Nik Day’, il compleanno dedicato ai temi dell’inclusione, dell’integrazione e dell’accoglienza. Un sabato di festa nei giardini adiacenti il circolo Arci del Pozzale, a Empoli. Un evento che coinvolge da anni - la prima edizione risale al 2004 - tanti empolesi in un percorso di sensibilizzazione alle diverse abilità. Il 25 maggio alle 15, la festa è tutta per Niccolò Carrai - giovane affetto da sindrome di Pitt-Hopkins - che spegnerà 22 candeline condividendo il compleanno con tutta la frazione. Il ’Nik Day’ organizzato dalla famiglia Carrai con entusiasmo e amore è diventato nel tempo una festa dell’amicizia e dello stare insieme, tra giochi, buffet e musica, con il contributo degli ’Amici di Nik onlus’ e di ’Paeseinfesta’. Un evento patrocinato dal Comune di Empoli e dalla Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa. Un compleanno tra divertimento e solidarietà che anche quest’anno vedrà organizzate tante attività e laboratori per bambini e ragazzi. Per l’occasione sarà presentato il nuovo libro scritto dagli ’Amici di Nik’ sul tema ’Tutti i linguaggi del mondo’. Non mancherà la ricca merenda offerta da mamme e nonne della frazione e da tutti gli empolesi che vorranno contribuire.