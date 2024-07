Una corsa per regalare sorrisi ai meno fortunati

Grande partecipazione al trofeo di podismo della Sagra Campagnola di Sammontana, manifestazione che terminerà il prossimo fine settimana. Ben 136 i partecipanti alla prima riedizione della corsa, giunta al ventesimo anno, che si sono dati battaglia sull’impegnativo percorso di 8 km per la semicompetitiva (era possibile anche quello da 4 km della ludicomotoria). I primi tre classificati della categoria Assoluti maschili sono stati Andrea Maggini (Sempredicorsa), Giacomo Molinaro e Luigi Vignodo. Fra i Veterani maschili successo per Lorenzo Fantoni (Montelupo Runners) che ha preceduto Maurizio Loconte e Andrea Canale. Nell’Argento maschile Fausto Rosadi (Le Lumache) ha preceduto Enrico Mandola e Stefano Ercolini. Nella categoria Oro maschile vittoria per Stefano Balestri (Atletica Vinci) davanti a Michele D’Alvano e Alberto Ugolini. Nel femminile, fra le Assolute vittoria per Martina Mantelli (Toscana Atletica Empoli) davanti a Stefania Scali e Katiuscia Lanciotti. Fra le Veterane ha primeggiato Gloria Marconi (La Galla Pontedera) davanti a Damiana Lupi e Roberta Pieroni. Nell’Argento femminile successo per Daniela Diamanti (Le Panche Castelquarto) davanti a Annamaria Nisma e Silvia Sicuranza.

Il ricavato della manifestazione è stato devoluto al Servizio Terzo Mondo Toscana, Odv che sostiene le missioni dei Padri Scolopi nel mondo e che ha sede presso l’Istituto Calasanzio di Empoli. Tanti sono stati coloro che si sono impegnati per la buona riuscita della manifestazione, a partire dal comitato organizzatore della Sagra, all’associazione Ascas, Atletica Vinci, Podistica Empolese, Fondazione Calasanzio, Misericordia Montelupo Fiorentino e i tanti sponsor che hanno fornito il materiale sia per il pacco gara fornito a tutti i partecipanti sia per i numerosi premiati per ogni categoria, in totale ben 69. Dopo il ristoro a metà percorso e il rinfresco a fine gara, in tantissimi sono rimasti a cena a Sammontana a gustare le ottime specialità della sagra.