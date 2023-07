Una cena a base di eccellenze locali

Sette ristoranti selezionatissimi per un’iniziativa di qualità dedicata a cittadini “local“ e turisti. Ha fatto tappa a Empoli “Io sono Fiorentino“, manifestazione ideata da Confcommercio Firenze-Arezzo nell’ambito del progetto regionale “Vetrina Toscana“ per promuovere la qualità dell’enogastronomia locale e le produzioni tipiche di filiera corta. A far da cornice all’evento, la Trattoria Sciabolino 1890 che ha ospitato una delle ’grandi cene a piccoli prezzi’ previste per la terza edizione della rassegna. Circa cento commensali, allo storico locale empolese, hanno gustato i piatti preparati dallo chef Fabrizio Bagni. Per l’occasione, la brigata della trattoria nata nel 1890 come bottega di campagna e punto di ristoro per i viandanti, oggi arrivata alla quarta generazione, ha pensato ad un menù che rendesse omaggio ai tre prodotti tipici di stagione, tutti “fiorentini certificati“. La cipolla rossa di Certaldo e la pesca a pasta gialla sono arrivate dall’azienda agricola “L’orto sotto casa“ di Certaldo, fondata nel 2016 dai fratelli Alessio e Andrea Delle Fave. A fornire la carne di maiale, invece, ci ha pensato l’allevamento di Roberto Romagnoli ad Ortimino, Montespertoli. Anche Empoli, insomma, come gli altri sei ristoranti toccati dal tour ha portato genuinità e prelibatezza in tavola, grazie ad una serata speciale offerta a costo contenuto.