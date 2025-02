Un week-end da vivere con la ceramica

A Montelupo il prossimo fine settimana sarà all’insegna dell’arte e della cultura, con l’ultimo appuntamento della rassegna "Montelupo e la ceramica. Tre giorni di storia, arte e futuro". Si parte domani con l’apertura straordinaria della scuola della ceramica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, che prevede tre tour guidati alle 10, alle 11 e alle 12 con dimostrazione pratica di lavorazione (prenotazione obbligatoria allo 0571 917650 o [email protected]).

Dalle 15 alle 18 ecco "Ceramics Experience" con visita guidata alla scuola di ceramica e attività pratica di lavorazione al tornio e pittura decorativa (solo dai 18 anni in poi e con prenotazione obbligatoria). Inoltre, dalle 11 alle 15 l’Archivio Museo Bitossi apre le proprie porte per una vista guidata totalmente gratuita ad alcune delle opere più iconiche del Novecento prodotte dall’impresa Bitossi.

Per tutto il giorno, dalle 9 alle 19, sarà aperto anche il Museo della Ceramica (ingresso gratuito), che domenica offre poi una visita guidata speciale per famiglie dalle 16 alle 17, incentrata sulle forme, gli usi e le decorazioni della ceramica di Montelupo. Dalle 17 alle 18 invece spazio a un laboratorio creativo di ceramica per bambini e ragazzi presso la "Fornace del Museo", mentre gli adulti potranno assistere a una dimostrazione di lavorazione artigianale.