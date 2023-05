Un week-end con “Un Monte di food“

MONTESPERTOLI

Il mese di maggio a Montespertoli continua nel segno della migliore tradizione per quanto riguarda gli appuntamenti all’insegna della tradizione e della convivialità. Le sagre di aprile all’Anselmo e Montagnana sono state preludio di un mese di maggio che riserverà tanti appuntamenti. Nel prossimo fine settimana, dal 12 al 14 maggio: ecco in piazza del Popolo il mercatino “Un Monte di Food“, teso a valorizzare le eccellenze gastronomiche di questo scorcio di Chianti. L’evento, patrocinato dal Comune, è organizzato dall’Associazione Commercianti e Artigiani.

Fine settimana successivo, 20 e 21 maggio: l’Associazione Primamateria, alla sede di via Poppiano, organizza “San Quirico Sonato“, manifestazione che ha ugualmente ottenuto il patrocinio dalla giunta Mugnaini. Tempo pochi giorni e nell’ultimo week-end di maggio prende il via la celebre Mostra del Chianti, edizione 65, alla quale il Comune e le aziende agricole (insieme al Consorzio presieduto da Giovanni Busi) stanno lavorando da mesi (prosegue sino alla prima domenica di giugno). In altre parole: tutte le caselle dei fine settimana dei prossimi 30 giorni saranno ‘occupate’, con intrecci importanti tra cultura ed enogastronomia.

Andrea Ciappi