Un tirocinio in gelateria. Turni anche nel weekend

Gelateria di Fucecchio ricerca una figura addetta al banco. La risorsa, in affiancamento ai colleghi senior, si occuperà di accoglienza clientela, sporzionamento di gelati, yogurt e altre preparazioni di gelateria, gestione della cassa, rifornimento merce e pulizia dei locali. È offerto un contratto di lavoro a tempo determinato, part time, con orario spezzato. La posizione prevede lavoro anche nel fine settimana. Inserimento iniziale in azienda in tirocinio, finalizzato all’assunzione. Necessario non aver maturato esperienza nella mansione. Richiesti un diploma di istruzione secondaria superiore che permette accesso all’università, competenze informatiche di base e nello specifico il programma LibreOffice, oltre ad una buona conoscenza della lingua inglese. Le candidature accedendo al portale di Toscana Lavoro all’indirizzo www.lavoro.regione.toscana.it entro il 19 maggio.