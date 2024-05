Un serata per la Vespa. Come nasce la "mitica"

Un evento dedicato agli aspetti tecnici dello scooter più famoso del mondo, la Vespa. Venerdì il Vespa Club Il Ponte Mediceo, con il patrocinio del Comune, promuove una serata dedicata agli appassionati delle due ruote, che potranno così tornare a riunirsi ad un mese esatto di distanza dal World Vespa Days di Pontedera. A partire dalle 21 la serata sarà introdotta dall’ingegner Matteo Ballini che proporrà anche un’interessantissima panoramica dal titolo "L’evoluzione della Vespa dal ‘46 a oggi". Sul palco del teatro Pacini saliranno poi l’ingegner Paolo Nesti che illustrerà la "Costruzione del motore di una Vespa, dalla progettazione al collaudo", e l’ingegner Michele Livi che affronterà il tema "Come nasce una Vespa, la realizzazione dello scooter più famoso al mondo". Per chi raggiungerà Fucecchio in Vespa sarà possibile parcheggiare direttamente in piazza Montanelli in una sorta di mostra statica davanti al teatro. La serata sarà ad ingresso gratuito e saranno garantiti 200 posti. Info: 347 6015259.