Un sentiero per i pellegrini. Ecco il progetto

Un’operazione da 250mila euro complessivi in due diversi lotti (150mila dei quali provenienti dalla Metrocittà) che si pongono l’obiettivo di rendere più agevole il passaggio dei pellegrini creando un camminamento pedonale sulla Volterrana con tanto di marciapiede. E’ l’intervento che stanno pianificando il Comune di Gambassi e la Città Metropolitana, per un percorso che andrà a congiungere il centro del paese a Poggio all’Aglione. La Metrocittà di Firenze ha provveduto a stanziare le risorse per il lotto principale, dopo l’intesa raggiunta nei mesi scorsi. E il Comune ha previsto altri 50mila euro che dovranno servire per mettere a punto il "tratto C" di quasi quattrocento metri complessivi che ne rappresenterà il prolungamento. Per un’opera che dovrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane.