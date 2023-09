"Un punto prestito della biblioteca e un Welcome Center alla stazione di Empoli"

La stazione empolese e l’area limitrofa sono da lunghissimo tempo oggetto di richieste di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di decoro da parte di residenti, viaggiatori occasionali, pendolari. A questo elenco si aggiunge la voce di Luca Ferrara di Empoli in Azione, che dopo aver sottolineato l’impegno da parte delle forze dell’ordine per rendere più sicura, appunto, la zona dello scalo ferroviario, rilancia il tema facendo una proposta articolata in due mosse. "Vorremmo proporre – scrive Ferrara – di installare nei locali della ex edicola chiusa da anni una ’postazione’ che comprenda una succursale della biblioteca Fucini e un ufficio turistico, per rendere più piacevole la stazione ai pendolari e ai turisti". Ispirandosi a quanto avviene in una stazione ferroviaria in Olanda, Ferrara propone di attrezzare uno spazio in cui i pendolari che frequentano la stazione possano prendere in prestito libri, consultare riviste e giornali, collegarsi a internet. L’obiettivo? Aiutare chi passa molto tempo in treno e non ne ha per andare in biblioteca a dedicarsi comunque alla lettura. "Se per motivi organizzativi non fosse possibile garantire l’apertura di un nuovo punto biblioteca alla stazione – scrive ancora Ferrara – suggeriamo in alternativa, di installare un distributore automatico denominato biblio express, così come già presenti nelle stazioni delle linee metropolitane a Milano". In pratica, un distributore automatico che invece di somministrare cibo o bevande, distribuisce libri con le stesse modalità del servizio bibliotecario. Possibilmente affiancandolo – aggiunge Ferrara – con un distributore automatico di quotidiani. Per quanto riguarda invece l’ufficio turistico, Ferrara suggerisce un “Welcome Center dove i turisti possano trovare informazioni sull’offerta culturale del Circondario, sul cicloturismo e sui mezzi pubblici in connessione con il resto del territorio dell’Empolese Valdelsa".