Un prodigio sulle punte E Vienna gli apre le porte

Il suo sogno è girare il mondo, possibilmente ballando. E nonostante abbia solo 14 anni, l’obiettivo è già centrato. Andrea Giuntoli è stato ammesso alla prestigiosa Accademia nazionale del teatro dell’Opera di Vienna ed è pronto a partire per l’Austria il prossimo 1 settembre.

Allievo della Miosotys Dans Academy di Montelupo Fiorentino diretta da Katia Mancini, il giovane talento empolese è stato invitato all’audizione e dopo essersi esibito ha ottenuto il posto. A Vienna, il quattordicenne frequenterà l’anno accademico nella classe di quarto livello portando avanti lezioni di classico, modern e contemporaneo. Iscritto all’indirizzo turistico all’Istituto Superiore Statale Fermi di Empoli, il prossimo anno continuerà gli studi con la modalità di istruzione parentale.

"Andrea - racconta con orgoglio la sua insegnante, Katia Mancini - ha mosso i suoi primi passi alla Md Academy dimostrando fin da subito le sue potenzialità e vincendo numerosi premi nazionali e non solo. La svolta è arrivata al concorso I. D. A. Expression dove è stato notato. Un’occasione che si è trasformata in un biglietto di sola andata per Vienna. C’è talento, ma il merito è del duro lavoro, del sacrificio, del sudore. Solo così si ottengono grandi risultati". "Per me questo traguardo significa moltissimo - commenta il ballerino in erba - Darò tutto me stesso per perfezionarmi, cercando di vivere questa esperienza al meglio. E’ una grande soddisfazione: dopo essermi impegnato tanto, sono riuscito ad avere una opportunità per pochi. Ringrazio la mia famiglia, i miei compagni di danza e la mia insegnante". Sul futuro? Non c’è alcun dubbio. "Da grande vorrei diventare un ballerino non necessariamente famoso. Un professionista che viene riconosciuto per quanto si è dato da fare e per l’impegno profuso in ciò che ama. Ovvero danzare, sempre e comunque. Al di là della fama e dei premi".

Non è il solo dei successi confezionati di recente dalla Miosotys Dans di Montelupo. Un gruppo di ballerini della scuola infatti ha partecipato al "Sunset festival World Tour" al Teatro del Silenzio di Lajatico, tappa italiana di un evento mondiale che in oltre 10 ore di musica ha visto esibirsi artisti del calibro dei Subsonica, Planet Funk e Francesca Michielin. Un pezzo di Montelupo Fiorentino era su quel palco, a portare arte davanti a 6mila persone.

