Un operaio decoratore per azienda del vetro

Si ricerca operaio decoratore per azienda della lavorazione del vetro con sede a Montelupo Fiorentino. Le mansioni previste dall’offerta sono: decorazioni con attaccatura in foglia oro, argento o rame, controllo qualità del risultato finale, mansioni varie legate all’intero ciclo produttivo dell’oggetto. Previsto inserimento con contratto a tempo determinato di 4 mesi, in modalità full time. Orari di lavoro previsti sono dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17. E’ preferibile che il candidato abbia esperienza nella mansione, saranno valutare anche candidature senza esperienza ma con interesse a essere formati. Fondamentale è possedere una buona manualità e interesse per l’attività. Infine richiesta patente B per raggiungere il posto di lavoro. E’ possibile candidarsi alla posizione registrandosi al portale di Toscana Lavoro, raggiungibile attraverso il sito di Regione Toscana, entro l’8 dicembre.