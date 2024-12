Un omaggio a Matteotti alla biblioteca “Perodi“

Uno spettacolo teatrale per rendere omaggio a Giacomo Matteotti, nel centenario del suo assassinio per mano degli squadristi di Mussolini. E’ quanto promosso per la serata di dopodomani dall’amministrazione comunale cerretese, per un evento a ingresso libero che inizierà alle 21 e si terrà nei locali della biblioteca "Emma Perodi". Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti e Lucia Socci, ossia gli attori della compagnia Arca Azzurra, si esibiranno in un reading collettivo sulla vita del deputato socialista assassinato dai fascisti esattamente un secolo fa, ripercorrendone la storia per omaggiare la sua figura.