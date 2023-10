Un macchinista per articoli in pelle

Azienda di Fucecchio ricerca macchinista a banco per assemblaggio, montaggio e cucitura di borse in pelle da donna e articoli di pelletteria per il viaggio e il lavoro. Si richiede esperienza. È offerto contratto a tempo indeterminato full-time. Per candidarsi è necessario essere in possesso della licenza media. È possibile inviare il proprio curriculum fino al 19 ottobre sul sito di Toscana Lavoro.