Un defibrillatore per l’elementare di Marcignana: il dono del Lions

Hanno partecipato all’iniziativa con un cuore rosso applicato all’altezza del petto. Un cuoricino che batte metaforicamente e spicca sul grembiule nero. Un cuore pulsante a simboleggiare l’importanza del gesto. Dopo la donazione del defibrillatore da parte del Lions Club Empoli in collaborazione con Empoli For Charity, gli alunni della nuova scuola elementare di Marcignana hanno letto alcuni pensieri in rima, un modo gentile per ringraziare chi ha investito sulla loro sicurezza. La scuola ora è cardio protetta. "Il cuore è un diritto umano e questo macchinario permette di salvarlo. Il cuore è come una barca, se smette di funzionare si affonda. La vita è preziosa; grazie ai Lions che con questa donazione hanno fatto un piacere alle nostre piccole vite".

Parole dolci nei componimenti degli studenti che hanno donato al presidente del Lions Club Empoli, Eugenio Tinghi, un grosso cuore rosso fatto con le loro mani. E così, ora, un altro istituto scolastico del territorio si è dotato del dispositivo salva vita, con la speranza di non doverlo utilizzare mai. L’iniziativa (è il quinto defibrillatore donato insieme a Empoli for Charity di recente) si è tenuta alla presenza della sindaca di Empoli Brenda Barnini e della dirigente scolastica Marianna Bergantino. Il Lions ha già installato un apparecchio al parco di Serravalle insieme all’Unione Club Azzurri, un altro è presente in via del Giglio, angolo via Ridolfi, un terzo è stato consegnato all’associazione Paese in festa del Pozzale, che rappresenta circa 250 famiglie. Il quarto è andato all’istituto Calasanzio. Un dispositivo costa dagli 800 ai mille euro; sono tante le realtà associative che negli anni hanno contributo alla donazione di un Dae, in virtù di una coscienza civica che è andata crescendo di giorno in giorno. Y.C.