Un concorso di presepi. In vista del Giubileo

Quest’anno si terrà il primo concorso diocesano dei presepi realizzati dalle parrocchie, dalle associazioni e dalle realtà del territorio.Ogni parrocchia della diocesi – annuncia il settimanale La Domenica – è invitata a partecipare portando un presepe in esposizione. Sono invitate a realizzare e portare il presepe, le associazioni, i gruppi diocesani, i ragazzi che partecipano al catechismo e ogni realtà sensibile all’iniziativa. Il periodo per portare il presepe è da oggi a venerdì 29 novembre. Si può però anche portare nei giorni successivi informando del presepe in costruzione. I presepi dovranno avere la misura indicativa di 1 metro. La mostra si terrà al convento di San Francesco, aprirà i battenti nei primi giorni di dicembre e rimarrà La mostra sarà aperta fino al 19 gennaio. Gli orari e giorni di apertura saranno resi noti successivamente. Si tratta di un’occasione per mostrare il volto bello delle comunità e al tempo stesso, attraverso il presepe, per riscoprire il vero significato del Natale in vista anche del Giubileo che sarà aperto proprio il 24 dicembre da Papa Francesco e domenica 29 dicembre in Cattedrale a livello diocesano. Per informazioni 329 9875817 su WhatsApp.