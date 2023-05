Un co-working all’ex ospedale Ecco l’incontro

La riqualificazione dell’ex ospedale va avanti da tempo e ora è tempo di raccontare come verrà utilizzato lo spazio una volta che i lavori saranno finiti. È per questo che domani, dalle 9.30, al Cenacolo degli Agostiniani si terrà un incontro per illustrare nel dettaglio il progetto. L’obiettivo è quello di realizzare uno spazio di co-working. "Quando abbiamo avviato il progetto Hope, uno degli obiettivi, insieme a riqualificare luoghi strategici del centro storico, era creare spazi e servizi a disposizione della cittadinanza: il coworking va in questa direzione", dice il sindaco di Empoli, Brenda Barnini, che poi spiega le finalità dell’incontro: "l’obiettivo è raccontare alla comunità e agli attori potenzialmente interessati a questo servizio le tappe fondamentali del progetto e la tipologia di spazi che saranno messi a disposizione una volta concluso il recupero".

Dopo l’introduzione a cura del sindaco Barnini, sono previsti interventi su ‘Gli spazi per il co-working nell’ex complesso San Giuseppe’ a cura dell’ingegner Roberta Scardigli (dirigente del settore Lavori pubblici del Comune di Empoli) e su ‘Esperienze a confronto’, tavola rotonda coordinata da Tiziano Cini, direttore di Asev. La mattinata proseguirà con uno spazio riservato agli interventi a richiesta dei partecipanti per poi chiudersi con le conclusioni affidate ad Antonio Ponzo Pellegrini, assessore alle Attività produttive.