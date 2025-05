Un caso di scabbia a scuola : "Situazione sotto controllo. Eseguito il protocollo Asl"

Un caso di scabbia è stato accertato nei giorni scorsi all’interno della scuola media di Montespertoli, con la dirigenza scolastica ed Asl che hanno ad ogni modo attivato la procedura prevista in casi del genere. La scoperta è avvenuta lo scorso martedì in maniera fortuita, quando un alunno avrebbe a quanto sembra confidato alla compagna di banco di aver contratto la scabbia. A quel punto, dall’istituto ha contattato il pediatra del bambino e l’Azienda Usl Toscana Centro. Stando a quanto ricostruito, al giovanissimo era stata diagnosticata la scabbia già prima delle scorse vacanze pasquali ed aveva seguito una prima serie di misure di profilassi durante i giorni di chiusura della scuola alla luce delle festività pasquali e dei successivi "ponti". A causa, a quanto pare, di un fraintendimento la famiglia non avrebbe compreso che la normativa prevedeva il fatto che fosse necessario il certificato medico attestante la guarigione per il ritorno in classe. Subito dopo la scoperta il ragazzino è tornato a casa, mentre su indicazione dell’Asl la dirigenza scolastica ha avvisato il personale docente ed i genitori dei quasi 300 alunni delle Fucini per tranquillizzarli.

"Non c’è mai stato un reale pericolo di contagio e la situazione è sempre stata sotto controllo – ha rassicurato la dirigente scolastica Sara Missanelli – abbiamo eseguito correttamente e tempestivamente le operazioni indicate dall’Ufficio Igiene, provvedendo inoltre a munire i bagni di dispositivi igienizzanti e ad intensificare le opere di pulizia nell’aula interessata".