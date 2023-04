Un campus al museo Tre giorni di laboratori

Tre giorni al museo. Un campus dedicato all’arte e alla creatività il 6, 7 e 11 aprile il Museo Civico e Diocesano. Si tratta di tre giornate rivolte ai bambini e alle bambine dai 6 agli 11 anni che saranno impegnati in attività artistiche e creative per realizzare speciali biglietti di auguri ed oggetti per la caccia alle uova, oltre ad uno speciale un laboratorio di riciclo creativo che trasformerà la carta colorata delle uova di Pasqua in divertenti spaventapasseri. Il campus si svolgerà ogni giorno dalle 9 alle 12.30 con possibilità, su richiesta, di ingresso anticipato alle 8.30 e uscita alle 13. Il costo è di 30 euro a bambino con sconto del 10% per fratelli o sorelle. Il pagamento potrà essere effettuato il primo giorno del campus oppure tramite PagoPa a un link sul sito del Comune selezionando "Acquisto biglietto Museo" e indicando nella causale "Campus di Pasqua". Sarà possibile iscriversi fino a mercoledì 5 aprile scrivendo alla mail [email protected] oppure telefonando al numero 0571 268262.