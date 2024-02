Un appello ai giovani: "Diventate volontari"

La Misericordia cerca giovani per il servizio civile. Il bando scade il 15 febbraio e la Misericordia può prendere fino ad 8 volontari. Chi sarà scelto percepirà anche un piccolo stipendio: 444 euro al mese.

L’associazione lancia un appello: "vi piace aiutare gli altri? Vi sentite appagati e sereni dopo aver fatto del bene? Allora è la vostra occasione, entrate a far parte della grande famiglia della Misericordia di Fucecchio". "Negli ultimi anni la carenza di volontari si è fatta sentire e siamo stati costretti a sospendere alcuni servizi che vorremmo al più presto riprendere – dice il nuovo governatore Ciro Macchiaroli –. Per questo abbiamo bisogno di nuove leve, di giovani bravi e capaci di dare nuova energia alla Misericordia. Ci rivolgiamo alle scuole e anche alle Contrade che si facciano promotrici di questo messaggio di benevolenza". È una esperienza di vita unica che arricchisce il cuore e l’anima – aggiunge il governatore –. E il terribile periodo del Covid ce l’ha fatto capire ancor di più". Oltre ai ragazzi che parteciperanno al bando per il servizio civile ovviamente le porte della Confraternita sono sempre aperte anche a tutti gli altri.