Un altro sabato di grandi eventi tra belle moto e tante canzoni

Un giorno di eventi. L‘associazione Amici del Centro Storico di Fucecchio organizza per sabato il secondo Raduno di Harley Davidson in piazza Vittorio Veneto. Alle 15 è previsto l’arrivo dei motociclisti alòa pasticceria Louis Dessì in piazza Boncristiani, cui seguirà un giro panoramico tra le colline delle Cerbaie e il Padule di Fucecchio. Alle 17.30 arrivo in piazza Vittorio Veneto, dove saranno presenti stand di street food e musica dal vivo, con possibilità di cena su prenotazione. Ingresso libero. Prenotazioni cena su www.tuscanyone.itfucecchioroad23. Maggiori informazioni al numero 393 7536575. Il lungo sabato di Fucecchio non è finito. La sera alle 21 al centro La Calamita sarà musica con la seconda semifinale del concorso canoro nazionale Città di Fucecchio riservato a cantanti e gruppi musicali, promosso da Vittorio Fanciullacci in collaborazione con la Pro Loco di Fucecchio e il Comune di Fucecchio. La finale è in programma sabato 8 luglio.