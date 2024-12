Un 2025 pieno di sfide: "Investimenti e servizi. Più decoro per il centro con le isole ecologiche"

Continua dalla Prima

Sindaco Mantellassi, che anno sarà il 2025 per Empoli?

"Un anno di servizi e investimenti: nel piano triennale delle opere pubbliche abbiamo previsto risorse importanti per le piste ciclabili, i lavori di palazzo Ghibellino, il gattile e il rifacimento di piazza Matteotti. Senza tralasciare gli interventi per le frazioni e l’apertura degli Urp di prossimità. Si tratta di progetti che partiranno nel 2025. Insomma, sarà un anno di azioni concrete nel rispetto di quello che era il programma di mandato".

Un anno con più agenti e quindi anche con più sicurezza?

"Nel bilancio abbiamo previsto due agenti in più rispetto al piano di assunzioni avviato da tempo e che si concluderà a febbraio 2025. In totale Empoli ne avrà 5 in più, oltre ai 4 vigili di prossimità a tempo determinato".

Basterà?

"Si tratta dell’avvio di un percorso di rafforzamento che prevede anche la nuova sede della polizia municipale in piazza Don Minzoni. Noi stiamo facendo la nostra parte con il potenziamento degli strumenti in nostro possesso: abbiamo rafforzato il regolamento di polizia urbana rendendo strutturale l’ordinanza anti-alcol e il divieto di girare con bottiglie di vetro nella zona della stazione. Presto arriveranno altre ordinanze ancora più restrittive. Approfitto per ringraziare le forze dell’ordine e la prefettura che ha dato l’indirizzo di intensificare i controlli in città".

Cosa augura agli empolesi per il 2025?

"L’augurio che faccio è quello della speranza: dobbiamo continuare a investire per la nostra città superando un momento complicato per il settore economico, in particolare la moda. L’augurio è di continuare a vivere gli spazi della città e a credere nelle sue potenzialità".

Sei mesi di mandato, qual è l’atto di cui va più orgoglioso?

"Ne cito due: il piano delle frazioni e dei quartieri – un impegno preso in campagna elettorale che stiamo portando avanti con grande attenzione – e la consegna della cittadinanza onoraria a tutti gli studenti nati a Empoli da cittadini stranieri".

Un problema per il quale si rammarica di non aver ancora trovato una soluzione?

"Sono diversi ma scelgo quello su cui sono fortemente concentrato: la piscina. Adesso non abbiamo le risorse, da soli, per risolvere l’efficientamento della struttura. Abbiamo confermato la gestione ad Aquatempra con una proroga di massimo 2 anni e nel frattempo dobbiamo portare avanti una riflessione profonda. Abbiamo chiesto aiuto al ministero dello sport per reperire finanziamenti e siamo aperti a soluzioni come il project financing se in grado di portare a interventi risolutivi e preservare chi già lavora nella struttura".

Stadio, nuovo teatro e raddoppio ferroviario. Il 2025 sarà un anno intenso e cruciale...

"Assolutamente sì. A gennaio partiranno i lavori per il nuovo Ferruccio: per il giorno 18 del prossimo mese abbiamo convocato nella sala maggiore della biblioteca tutti i donatori del teatro per presentare l’avvio del cantiere. In questi mesi, con gli assessori Bensi e Falorni, abbiamo lavorato sodo per chiudere la progettazione esecutiva. Ora siamo pronti a partire".

Anche per il nuovo Castellani si giocherà una partita fondamentale.

"I primi mesi del 2025 saranno quelli di avvio della conferenza dei servizi, abbiamo lavorato a fondo per cercare di migliorare la proposta che ci è stata presentata. Vogliamo cogliere l’occasione di rigenerare l’impianto e spero che si possa arrivare a un esito positivo tenendo conto della viabilità, delle esigenze del quartiere, del commercio e degli sportivi".

E sui trasporti?

"Rfi ha previsto la partenza dell’intervento per il raddoppio ferroviario nel 2025, noi anche lo scorso novembre abbiamo promosso un incontro per chiedere alcune modifiche progettuali: il risultato portato a casa è stato il terzo sottopasso a Fontanella e l’impegno che si concretizzerà per mitigare il rischio idraulico. In queste settimane Rfi sta facendo vari sopralluoghi, noi saremo in contatto con le frazioni e in pressing con Rfi".

E poi che altro?

"Sarà un anno di progettazione, a partire dalla strada parallela alla FiPiLi che da Carraia condurrà a Ponzano. Sarà anche l’anno della progettazione del rifacimento dell’ex casa del fascio a Fontanella e dei lavori sul parco della Rimembranza. Ci impegneremo anche per un maggior decoro del centro".

In che modo?

"All’interno del Dup abbiamo inserito una riflessione per cambiare l’organizzazione della raccolta differenziata in centro. Questo non vuol dire tornare indietro rispetto al porta a porta, un sistema che ci consente di avere un tasso di raccolta differenziata importante. Immaginiamo però di avviare con Alia uno studio su come organizzare un sistema di isole ecologiche che possa mantenere la raccolta differenziata e far sì che attività commerciali e residenti possano avere luoghi di deposito che non siano le strade del centro. Non c’è ancora un progetto di fattibilità ma immaginiamo queste isole ecologiche immediatamente fuori dal giro d’Empoli. Prima di realizzare il progetto, ci sarà una fase di discussione e concertazione con categorie economiche, commercianti e residenti".

Alla vigilia del ballottaggio disse di voler ricucire certi strappi che si erano creati con alcune aree della città. A che punto siamo?

"Sono cose che non si fanno in pochi mesi, intanto ho provato a dare un segnale di forte prossimità e di ascolto anche attivando il ricevimento libero. Stiamo lavorando sodo per recuperare la fiducia di frazioni come Marcignana o Granaiolo. Con umiltà, con pazienza. L’impegno è massimo e non si fermerà".