Ultimo atto di Martignana a Montespertoli sotto le stelle

MONTESPERTOLI

Cala il sipario su "Martignana sotto le stelle". Si chiude stasera con l’ultimo spettacolo la 15esima rassegna teatrale estiva dedicata al vernacolo e alle commedie brillanti messa in piedi come ogni anno dal circolo Arci della frazione di Martignana. Sul palco a partire dalle 21,30 la compagnia teatrale di Limite sull’Arno "La Nave" che porterà in scena lo spettacolo "La zona tranquilla", tre atti in vernacolo fiorentino di Emilio Caglieri con la regia e le musiche di Lucia del Bello. Il debutto della stagione è stato a maggio scorso e la rassegna è andata avanti per tre mesi. Dai drammi intensi alle commedie brillanti, dalle opere classiche alle produzioni innovative, "Martignana sotto le stelle" curata dal presidente del circolo Roberto Taddeini è stata una vetrina per tanti attori provenienti da tutto il Circondario. Una manifestazione dedicata sia agli appassionati di teatro sia ai curiosi, e che tornerà il prossimo anno. Per l’acquisto dei biglietti visitare il sito www.visimontespertoli.it, oppure contattare il numero 334 7590920. Nella serata conclusiva di stasera, una piccola sorpresa: sarà ritagliato un momento per le premiazioni da parte del sindaco Alessio Mugnaini. Un riconoscimento a quelle persone che si sono distinte nell’organizzazione e nella buona riuscita della manifestazione.