“Uffizi Diffusi“ Ecco gli eventi per Filippo Lippi

“Uffizi Diffusi“ a Montespertoli… e non solo. Tanti gli eventi paralleli alla mostra su Filippo Lippi in Valdelsa, che resterà a San Piero in Mercato fino alla fine di dicembre. Manifestazioni adatte sia ai turisti che al pubblico di veri appassionati d’arte. D’altra parte il sindaco Alessio Mugnaini ha già avuto modo di sottolineare come questa ’affiliazione’ del museo di arte sacra presso la pieve romanica alla celebre Galleria fiorentina stia rappresentando una svolta ’epocale’ per il paese: più turisti, più visitatori, più presenze in centro, più ossigeno per l’economia locale. Questo pacchetto aggiuntivo di iniziative collaterali prevede, nell’ordine, cicli di conferenze al museo e all’auditorium del centro culturale Le Corti da parte di massimi esperti dell’arte rinascimentale fiorentina; una pedalata in bicicletta tra i territori di Montelupo Fiorentino e Montespertoli, con visita guidata alle rispettive mostre; una visita guidata al convento e alla chiesa di Botinaccio dove era conservata la ‘Madonna con Bambino’ di Filippo Lippi oggi al museo d’arte sacra di San Piero in Mercato e successiva visita allo stesso museo. Ancora: "Sulle tracce di Filippo Lippi in Toscana", ciclo di tre gite con visite guidate a Prato, Firenze ed Empoli, luoghi dove Filippo Lippi ha lavorato durante la sua carriera e dove sono conservate alcune delle sue opere. Si pensa chiaramente alla Cattedrale di Prato, alla Sala del Rinascimento sempre a Prato dov’è esposta la splendida pala con le ‘Esequie di San Girolamo’ (1455 circa), commissionata al pittore da Geminiano Inghirami, al Museo civico pratese che raccoglie diverse opere di Filippo e Filippino Lippi. Di quest’ultimo - si spiega nella bozza del progetto - è conservato anche il famoso affresco del Tabernacolo del Canto al Mercatale, che si trovava addossato alla casa natale del pittore. E chiaramente Firenze con accento sulla Galleria Palatina a Palazzo Pitti dove si trova il ‘Tondo Bartolini’ – Madonna con Bambino. Del tour faranno comunque parte anche Palazzo Medici Riccardi, sempre a Firenze e il Museo della Collegiata di Sant’Andrea a Empoli.

Andrea Ciappi