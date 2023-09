Uffici comunali chiusi per la festa del patrono

In occasione della festività di San Candido, Santo Patrono di Fucecchio, martedì 3 ottobre gli uffici e i servizi comunali - compreso il punto Alia presente a piano terra del palazzo comunale - resteranno chiusi al pubblico. Per la città è un giorno speciale, questo. Nel giorno di San Candido alle 21.30 al Teatro Pacini in piazza Montanelli, verrà assegnato il premio Leone Rampante 2023. Un evento per tutta la città. E’ lunghissimo e prestigioso l’albo d’oro del premio che negli anni è stato assegnato a personaggi come il pilota Lorenzo Bernini e il pianista Pierpaolo Buggiani, l’allenatore Massimiliano Alvini, il campione del mondo di tiro a volo Stefano Narducci, il giornalista e scrittore Riccardo Cardellicchio, il presidente nazionale Fratres Luigi Cardini e l’imprenditrice Alessandra Lucci. Massimo riserbo sul nome scelto per questa edizione. Ma le emozioni non mancheranno.