Tutto sui globuli rossi e i globuli bianchi Trasportatori di ossigeno e difese dalle infezioni

Il sangue è composto da una parte liquida, il plasma e da una parte corpuscolata formata dalle cellule ematiche: globuli bianchi, globuli rossi, piastrine. In una provetta di sangue centrifugato il plasma sale in superficie mentre le cellule ematiche si depositano sul fondo. I globuli rossi conferiscono al sangue il colore rosso e hanno l’importante compito di trasportare l’ossigeno mentre i globuli bianchi aiutano il corpo a difendersi dalle infezioni. Le piastrine sono piccoli frammenti prodotti da cellule più grandi che aiutano il sangue a coagulare. All’interno dei globuli rossi è presente l’emoglobina una proteina che si lega alle molecole di ossigeno e ne permette il trasporto. Ma se il numero di globuli rossi nel sangue è insufficiente a trasportare l’ossigeno necessario per tutte le funzioni del corpo si instaura una condizione di anemia.

I globuli bianchi si dividono in sei sottogruppi, con funzioni precise: eosinofili, basofili, neutrofili, monociti, linfociti e cellule dendritiche. Ogni gruppo protegge l’organismo da minacce diverse o direttamente con la fagocitosi o producendo gli anticorpi. Ma se i globuli bianchi si riducono o non producono più anticorpi l’organismo non è più in grado di neutralizzare i germi protogeni. Questa condizione si chiama immunodeficienza