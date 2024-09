Tutti in biblioteca. Leggere, scrivere giocare e ridere

Appuntamenti per grandi e piccini tra la biblioteca Fucini di Empoli e Palazzo Leggenda, dove anche la prossima settimana si potranno trascorrere giorni all’insegna del divertimento e della cultura tra racconti, letture, storie, laboratori e molto altro. Come di consueto il primo incontro è quello di domani alle 15.30 presso la biblioteca di via Cavour con la creatività del gruppo "Sferruzza Sferruzza", prodigo come sempre di consigli e novità per tutti gli appassionati del fatto a maglia e all’uncinetto. Nell’occasione potrà essere ammirata una vetrina ad hoc con tante idee regalo, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza all’associazione "Cuore di Maglia" e ad altri progetti di solidarietà. Per partecipare basta scrivere a [email protected] o telefonare allo 0571 757840. Spostandoci a Palazzo Leggenda, negli spazi della Torre dei Righi, mercoledì prossimo torna "Una torre di storie" alla scoperta di libri magici e personaggi fantastici per bambine e bambini dai 4 agli 8 anni di età. Giovedì sarà invece la volta di "Ciak, si monta!", laboratorio riservato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 12 anni in cui poter dare vita ad un video-animato fatto di storie, disegni e tanta fantasia, manipolando il tempo e lo spazio delle riprese. "Storie al calar del sole" è invece l’incontro di venerdì 27 settembre con letture calme e rilassanti sul suggestivo terrazzo del terzo piano (target 3-6 anni). Sabato infine al mattino (ore 10.30) laboratorio con l’illustratrice Celina Elmi (5-11 anni) e al pomeriggio a partire dalle 17 laboratorio in lingua inglese (6-10 anni). Sempre sabato prossimo poi, ma in biblioteca, oltre a un nuovo appuntamento del gruppo di lettura "#Preferiredino" (alle 10) dove si parlerà del libro di Franz Kafka "La Metamorfosi" per il centenario della morte dell’autore, alle 21 nel Cenacolo degli Agostiniani tornerà la rassegna "Empoli che scrive". Primo ospite Katia Lari Faccenda con il libro "Le tre domande dell’angelo". Dialogherà con l’autrice Cristina Preti, letture di Andrea Giuntini. L’ingresso è libero.