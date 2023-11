Tumore al polmone: fattori di rischio, come prevenirlo e curarlo. Se ne parla in un convegno

Empoli (Firenze), 27 novembre 2023 – Un incontro per parlare del tumore al polmone: fattori di rischio, come prevenirlo e curarlo. L’iniziativa va in scena ad Empoli in occasione del mese dedicato alla campagna di sensibilizzazione al tumore del polmone. Lo organizza l’ospedale San Giuseppe in collaborazione con il Comune.

Domani, 28 novembre dalle ore 17.30 presso il Palazzo Pretorio di Empoli, si terrà il primo appuntamento di un ciclo di incontri, “Conoscere per affrontare”, ideati dall’oncologia del San Giuseppe di Empoli, diretta dalla dottoressa Francesca Martella. “Tumore al polmone: fattori di rischio, come prevenirlo e curarlo“ è il titolo di questa iniziativa a cui partecipa l’Assessore alle politiche sociali del Comune, Valentina Torrini, insieme al alcuni professionisti sanitari dell'Ospedale di Empoli, per far conoscere i sintomi, i fattori di rischio tra cui principalmente il fumo, ma anche le possibilità diagnostiche e le terapie attualmente presenti.

Nel dettaglio gli interventi in programma: la dottoressa Silvia Guarducci, Direttore sanitario presidio empolese, porterà i saluti iniziali e presenterà l’iniziativa, la dottoressa Francesca Martella, Direttore Oncologia Empoli, nella sua relazione sottolineerà l’importanza di un approccio multidisciplinare nella gestione di questa neoplasia. Invece il dottor Stefano Scuotto, Direttore Dipendenze Empoli, parlerà del “fumo come fattore di rischio prevenibile”, mentre il dottor Antonio Sanna, Direttore pneumologia ed endoscopia bronchiale, affronterà il percorso che va “Dai primi sintomi alla diagnosi di tumore del polmone”. Infine le dottoresse Roberta Di Marsico e Ilaria Ferrarini, medici dell’Oncologia di Empoli, affronteranno la tematica delle terapie, da quelle attuali a quelle innovative.

“La prevenzione è importante, come è importante sensibilizzare le nuove generazioni affinchè diminuisca la loro abitudine al fumo- sottolinea l’Assessora al Sociale del Comune di Empoli, Valentina Torrini - l’abitudine al fumo sta crescendo tra le nuove generazioni, ma anche fra le donne: è importante far capire loro quanto questo contribuisca a far crescere il rischio di tumori al seno. Grazie all’Asl Toscana Centro e alla dottoressa Martella per aver deciso di attivare questo ciclo di incontri su temi importanti , che riguardano la salute pubblica, di tutte e tutti.”

“E’ fondamentale organizzare queste iniziative, utili a sensibilizzare la cittadinanza, sulle problematiche oncologiche, pertanto come ospedale abbiamo pensato di sostenere la realizzazione di un ciclo di incontri, focalizzando ogni volta l’attenzione su patologie diverse trattando il tema sia dal punto di vista della prevenzione, della diagnosi che delle terapie presenti sul campo”, sottolinea la dottoressa Guarducci.

“Abbiamo pensato di avviare questo progetto proprio in questo mese di novembre- afferma la dottoressa Martella - perché il tumore del polmone è il primo per mortalità nel nostro paese, perché ognuno di noi molto può fare nella sua prevenzione, cessando l’abitudine al fumo, e perché negli ultimi anni l’armamentario terapeutico continua rapidamente ad arricchirsi di nuove molecole”