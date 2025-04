Truffatori inseguiti, due agenti in ospedale

Momenti di tensione nella mattinata di ieri a Ponte a Elsa, segnatamente in via Salvo D’Acquisto, dove il tentativo di mettere a segno la ’classica’ truffa dello specchietto ha dato vita a una vera e propria scena da Far West. L’automobilista preso di mira è riuscito a lanciare l’allarme soccorso in tempi record dagli agenti della polizia stradale di Empoli. Raccolta la testimonianza dei presenti, gli agenti avrebbero dunque subito individuato i presunti responsabili del tentativo di truffa lanciandosi in un inseguimento a piedi.

La corsa si è protratta per svariati metri lungo la via principale finché uno dei furfanti non è riuscito a entrare nell’androne di un condominio nel tentativo di nascondersi. Da lì la ’trattativa’ per farlo uscire che si sarebbe conclusa – da quanto abbiamo appreso – con la colluttazione tra l’uomo e gli agenti che cercavano di fermarlo. Spinte e calci che sarebbero costati un referto ai due poliziotti – arrivati in ospedale a causa delle ferite, seppur lievi – che sarebbero comunque riusciti ad assicurarlo alla giustizia.

Il trambusto non è di certo passato inosservato. Tanti i passanti e gli automobilisti che hanno assistito all’inseguimento e alla ’presa’ finale. Qualcuno, tra i testimoni, nella serata di ieri si è anche lasciato andare a un ringraziamento pubblico sui social. "Ho assistito all’inseguimento e alla cattura di uno di quei ’fenomeni’ esperti nella truffa dello specchietto – scrive un residente su Fb –. Ringrazio, a nome di tutti, gli agenti della polizia stradale che sono intervenuti".

Un ringraziamento a cui aggiungere gli auguri di pronta guarigione per i due refertati.