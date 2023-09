Trionfa Porta Caracosta Serata ricca di emozioni tra giochi antichi e sfilate

Una raffica di emozioni per l’edizione numero 54 del Palio del Cerro. Un evento – tra il pubblico il presidente della Regione Eugenio Giani – che si è concluso con la vittoria di Porta Caracosta: i 19 punti conquistati sui 20 a disposizione, dimostrano anche il dominio dei bianconeri, capaci di aggiudicarsi ben 4 dei 5 giochi del Palio (Tiro con la balestra, Corsa nella bigoncia, Corsa sui troppoli e Tiro della fune). Solo il Lancio degli Anelli vinto da Porta Fiorentina, alla fine seconda, sfugge ai bianconeri. La classifica finale prosegue con Porta al Palagio e Santa Maria al Pozzolo. Per la contrada del Presidente Rino Sabatini è il sesto successo consecutivo che porta a un totale di 17 palii vinti, non più molto distante dai 21 drappi di Santa Maria al Pozzolo, la contrada che ha vinto di più nella storia.

In una serata mite, ideale per la disputa dei giochi, lo spettacolo offerto dalle tribune, colme in ogni ordine di posto, è la testimonianza del successo del Palio, anche quest’anno organizzato dalla Pro Loco, con il fondamentale sostegno dell’amministrazione comunale e la preziosa collaborazione delle contrade.

Nel rispetto della tradizione i giochi sono stati preceduti dal corteo storico, con la corte medicea, le dame e i cavalieri, i musici, gli sbandieratori e le squadre. Tra le centinaia di figuranti applauditi durante il suggestivo ingresso sul campo di gara, i Sindaci di Cerreto Guidi e di Vinci Simona Rossetti e Giuseppe Torchia, con gli abiti del Podestà.

Il presidente Giani – spiega una nota – ha avuto parole di encomio per l’organizzazione e per il Comune, sottolineando l’importanza delle tradizioni storiche che la Regione, che fra l’altro ha assicurato anche quest’anno il patrocinio al Palio del Cerro, porta avanti con ferma determinazione.

Un bel Palio, quello dell’edizione 2023, riuscito in ogni suo momento e ben gestito anche dagli arbitri del Comitato Uisp di Pontedera. Alla fine, l’ora tarda, non stempera l’entusiasmo dei contradaioli festanti di Porta Caracosta che alzano al cielo il drappo dipinto da Irene Campinoti. Sabato 9 settembre nuovamente tutti in Piazza Vittorio Emanuele II, in occasione del Palio dei Ragazzi. E saranno ancora emozioni. E festa.