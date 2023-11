Tribunale a Empoli. Passaggio chiave in Senato

La partita per riportare il tribunale a Empoli si può dire riaperta. Ieri, in commissione Giustizia del Senato, è stato messo nero su bianco un passaggio decisivo per riportare in città un servizio tanto atteso dai cittadini. Il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Stefano Scaramelli, ha presentato la proposta di legge di iniziativa del Consiglio per modificare il decreto legislativo del 2012 e predisporre una nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero.

Scaramelli ha ricordato la mozione del Consiglio regionale del 2020 riguardante Empoli, comprensorio di 175 mila abitanti. La legge del Consiglio regionale venne invece approvata nel luglio 2021, proprio per chiedere di adeguare la rete nazionale degli uffici giudiziari alle esigenze demografiche ed economiche dei territori. Da un lato ripristinando i tribunali soppressi, dall’altro istituirli ex novo laddove erano presenti sedi distaccate, come il caso di Empoli e Portoferraio. "La nostra legge è caratterizzata da una condivisione bipartisan delle forze politiche - ha sottolineato Scaramelli - e come Regione offriamo la nostra piena disponibilità a intervenire sulle spese per gli immobili, per il personale di custodia e di vigilanza". E ancora: "La Corte di Appello di Firenze - ha aggiunto - prevede la possibilità per la Toscana di avere 11 tribunali, e noi ne abbiamo nove", ha affermato il vicepresidente, salutando con favore l’intenzione del Ministro Carlo Nordio di provvedere alla presentazione di un disegno di legge d’iniziativa governativa, per affrontare il tema a livello nazionale. Anche il senatore Pd Dario Parrini esprime grande soddisfazione: "Giornata importante in Senato per il territorio dell’Empolese Valdelsa e del Valdarno Inferiore. Questa mattina si è tenuta presso la commissione Giustizia di Palazzo l’audizione del vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana Stefano Scaramelli – spiega Parrini – Si è parlato anche e soprattutto della proposta di istituire il tribunale di Empoli. Un’idea molto seria, non campanilistica, supportata da tutte le parti politiche e sociali della zona e da elementi oggettivi rigorosamente raccolti e resi pubblici dall’associazione nata per realizzare questo obiettivo. Ho oinvitato il governo a teneredi conto di questa rivendicazione quando metterà a punto la sua proposta di riforma".