Treni, una fermata in più: "Vittoria per gli studenti"

Dovevano raggiungere Firenze in treno dalla stazione di Montelupo-Capraia il sabato mattina. Ma per gli studenti pendolari la missione sembrava impossibile. Non esistevano infatti treni che fermassero a Montelupo Fiorentino per arrivare in orario scolastico a Rifredi e Santa Maria Novella. Il primo, troppo presto (alle 6.52), la soluzione successiva (8,21) li avrebbe fatti arrivare in ritardo a lezione. Il problema si è finalmente risolto. Grazie all’interessamento dell’amministrazione comunale di Montelupo Fiorentino è stata trovata una soluzione. Dopo la richiesta inviata dal Comune, Trenitalia ha previsto infatti una fermata a Montelupo alle 7.31, del treno proveniente da Siena. Missione compiuta, dunque.

"Ce l’abbiamo fatta – ha commentato con entusiasmo il sindaco montelupino non appena ricevuta la notizia –. Abbiamo risolto un problema per gli studenti pendolari in viaggio verso Firenze. Il sabato mattina infatti non erano previsti treni per arrivare in orario scolastico a Rifredi e Santa Maria Novella. Era possibile partire esageratamente presto, oppure in notevole ritardo. Questo con indubbi disagi. Dopo la nostra richiesta, Trenitalia ha finalmente previsto una fermata a Montelupo". Una fermata necessaria, insomma, che agevola i tempi e l’organizzazione dei giovani studenti montelupini.

Il sindaco ha tenuto a ringraziare l’assessore alla Mobilità Simone Focardi e il consigliere comunale Leonardo Vaiani per un impegno che, certo, non si ferma qui. La stazione di Montelupo-Capraia si è resa spesso protagonista di fatti di cronaca spiacevoli tra atti vandalici ripetuti e disservizi. Finalmente, una buona notizia. Ma le richieste, dall’utenza, continuano ad arrivare. Prima fra tutte, la risoluzione del nodo sicurezza. "Vorremmo una stazione più sorvegliata, con telecamere anche lungo i binari". I cittadini non hanno dubbi: serve un’azione volta a disincentivare i vandali, che possa riportare un po’ di ordine e di pulizia. Intanto però la gioia per questo primo successo che semplificherà la vita a molte persone.

Y.C.