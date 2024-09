Sos pendolari dei treni, cantieri sulla linea al via da oggi

Empoli, 30 settembre 2024 - Modifiche alla circolazione dei treni del Regionale sulla linea Firenze-Pisa per il rinnovo, nelle ore notturne, dei binari tra Empoli e San Romano e degli scambi nella stazione di San Romano. Da oggi e fino al 3 dicembre a causa della riduzione di velocità lungo la linea interessata dai lavori tra Empoli e San Romano la programmazione dei treni del Regionale in servizio tra Firenze-Pisa-Livorno, Grosseto/Piombino-Firenze, La Spezia-Firenze sarà rimodulata con aumento dei tempi di viaggio di otto minuti, con qualche eccezione che può arrivare fino a 14 minuti.

Inoltre, l’ultimo treno della sera (il R18251) in partenza da Firenze SMN alle 0.40 per Pisa Centrale, nelle notti da lunedì a venerdì sarà cancellato e saranno resi disponibili due autobus, uno diretto con la sola fermata di Empoli e l’altro che effettuerà tutte le fermate intermedie già previste. Questo servizio sarà attivo fino al 22 dicembre a causa dei lavori notturni nella stazione di San Romano. Per il servizio effettuato con l’autobus è possibile un aumento dei tempi di percorrenza e una riduzione dei posti a disposizione: si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida. I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con i nuovi orari di treni e bus. È possibile trovare informazioni di dettaglio su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart caring personalizzato su App di Trenitalia. Attivo il call center gratuito 800 89 20 21.