Trekking urbano tra natura e arte

In occasione della ventesima giornata nazionale del trekking urbano viene proposta a Vinci l’iniziativa "Natura ad Arte: memoria, artificio, paesaggio" con uno speciale itinerario di circa tre chilometri intitolato "A colpo d’occhio". Ciò che vuole essere sottolineato è il fatto che sempre più spesso cerchiamo di fermare le immagini, gli sfondi i paesaggi che si pongono di fronte ai nostri occhi con il tentativo di lasciare memoria di ciò che abbiamo vissuto.

Per farlo abbiamo bisogno di strumenti più o meno artificiosi come ad esempio una macchina da presa che ferma quell’attimo, quell’immagine al posto nostro. In questo modo però la produzione di significati non è più totalmente in nostro possesso ma acquisisce una sua autonomia. Camminando per un percorso urbano intorno alle principali attrazioni storico artistiche della città stazionando su alcuni scorci naturalistici, i partecipanti avranno la possibilità di scattare foto con punti di vista personali che alla fine verranno unite per comporre un mosaico.

Un trekking urbano davvero partecipativo che vedrà l’unione di attività diverse e un’attenzione particolare verso ciò che si incontrerà durante il tragitto. Alla fine del percorso verrà offerto il consueto rinfresco con vino locale e schiacciata. Partenza alle 10 dall’Ufficio turistico di Vinci in via Montalbano.